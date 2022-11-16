力麒(5512)董事長郭淑珍今(16)日參加「東美院」開幕典禮時指出，明年度房市重要關鍵是在政策是否會持續打房，現在向銀行申請住宅貸款及購地借貸的成數都很低，無論對消費者或是建商來說壓力都很大，也讓個案很難走，只能期盼政府能改變打房的策略。

目前有零星的爛尾樓案子出現，郭淑珍指出，這種情況應該是少見的，現在房市氣氛的確比較保守，打房政策、限貸措施，房市的去化速度緩慢，明年仍持保守的看法，房價將面臨一些壓力，不過，在營造成本高漲及缺工的情形下，房價支撐力道仍強。

面對保守的房市，推案策略是否會有所改變？郭淑珍說，公司案子不多，明年將依計劃會推出天母的案子，另外，北市松江路總部大已在日前動土，未來以自用為主，若是有空置的地方才會出租。

目前北市地主態度仍然強硬，素地價格仍維持高檔，郭淑珍無奈的說，現在合建及買地都很不容易，公司正在積極談都更及危老的案子，未來若有公辦都更的機會也願意參與。她說，公司在溫子圳重劃區也有土地，將待合適的機會推案。

國內、外疫情趨緩，觀光旅遊人潮又多了起來，力麒在觀光領域也布局多年，旗下飯店業績維持平穩，住房率都表現不錯。原本預期在年底可以試運的日月潭力麗酒店，受到缺工的影響，將延後至明年的首季或是第2季才能開始試營運。

郭淑珍投入文化事業不遺餘力，花了4000多萬元將位於牯嶺街60巷的4號與6號建築予以修復，今日也舉行開幕典禮，其中4號建物由臺灣大學著名哲學大師方東美教授居住長達30餘年，具有人文內涵價值。6號則是台大的商學系劉南溟教授居住最久，其建築因其保留許多日治時期原本的建築特色，因而被指定為市定古蹟「牯嶺街高等官舍群」。