白宮周二表示，去年通過的1兆美元基礎建設法案中，聯邦政府已經撥出1850億美元，而2023年的撥款至少是這個金額，但白宮否認這筆支出將助長通膨。

拜登總統簽署規模龐大的基礎建設法案在周二（11月15日）滿一周年，該法案將向州和地方政府撥款數十億美元用於修橋舖路與普及寬頻網路等建設。

美國國家經濟委員會主任迪斯（Brian Deese）表示，基礎建設法、降低通膨法和資助國內半導體生產的兩黨法案，將在下一個十年帶來約3.5兆美元的投資。這筆資金使美國比世界上幾乎所有其他國家更具優勢，同時為民間投資奠定基礎，並讓美國有能力應對重大的全球經濟挑戰。

他反駁一些共和黨人所說的增加撥款會推升已經近8%的通膨率，「就長遠來看，對數位經濟、交通運輸和其他產業的投資將提高效率、減輕供應鏈壓力並降低成本」。

負責監督基建法案實施的紐奧良前市長Mitch Landrieu表示，拜登政府已經宣布了近7,000個項目，涵蓋美國所有50個州、華盛頓特區和領地逾4,000個社區。為了落實該法案，聯邦政府已經僱用了3,500多名工人、資助2,800座橋樑的維修與替換，以及為採購5,000輛新的清淨能源公共運輸工具和校車提供資金。他表示：「事實上，我們才剛剛開始，從現在到2023年底，我們將啟動更多重大項目」。