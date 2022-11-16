立院國民黨團及新竹市長候選人林耕仁16日舉行記者會，對於大車站計畫及新竹市圖書館總館指涉內容，市府嚴正澄清，重申相關市政建設絕無不法，強調，新竹市近8年的改變與進步有目共睹，建設不能走回頭路，抹黑不會得到選票，更籲不要為了選舉，捕風捉影又抹黑，霸凌所有奉公守法的公務同仁。

市府都發處表示，新竹大車站計畫以大眾運輸導向（TOD）整體開發，借鏡東京、京都、柏林等國際先進城市「人本交通」經驗，建立現代化車站，提升前後站公有土地使用效率，塑造良好人行與轉乘環境，除可降低依賴汽車交通習慣，減少耗能，整體更節省經費、期程效率提高，是省時、省錢的最佳方案，亦獲交通部及國內專家學者支持。

都發處強調，鐵路高架、地下施工及用地取得，涉及大規模拆遷徵收私人土地建物，恐引發誤解抗爭、造成期程延宕及公益損失，虛耗社會成本，且導致工程經費倍數成長、施工期程及交通黑暗期拉長。

經台鐵、鐵道局所提建議，並考量大宗營建物價上漲、施工營運安全、號誌及先建後拆需求、工程成本調漲等因素，大車站計畫核實增編經費。

立院國民黨團及林耕仁稱經費三級跳、阻礙鐵路兩側發展等，與事實相去甚遠，都發處呼籲，不應為選舉議題操作，犧牲市民福祉，也期盼尊重專業，俾利大眾交通運輸及都市發展。

文化局則表示，過去文化局圖書館有耐震安全疑慮，既有空間亦不符合圖書館法規定相關面積標準，爭取中央補助規畫新竹市總圖地上4層、地下2層建築，藏書量達60萬冊的知識峽谷空間，工程雖因受疫情影響招標進度，但調整經費並積極克服相關困難後，已於今年6月30日順利決標，現正按預定工進施工中，完工後將以嶄新面貌及設備來服務讀者。

文化局指出，新竹市連續4年獲「整體閱讀力表現績優城市」，被評為全國最愛閱讀的城市之一。為提供市民更優質的閱讀服務品質，前市長林智堅、前副市長沈慧虹任內積極增加圖書館資源，除新建總圖，更利用閒置空間新建圖書館分館，陸續完成龍山、動物園、青少年以及關東客家主題圖書館等分館，深受市民肯定。

另，有關文化局前局長張馨之任用，完全依法行政，市府強調，市府一級單位主管及所屬一級機關首長任用，皆依地方制度法第56條第2項規定辦理，正當合法且可受公評，呼籲立院國民黨團及市長參選人林耕仁勿無中生有、造謠生事。