許瑋甯從模特兒出道，擁有一張精緻混血臉蛋及窈窕身材，近年在戲劇領域表現亮眼外，去年宣布與男星邱澤結婚，被外界視為愛情事業兩得意。許瑋甯也在去年自創內衣品牌，今(16)日為了宣傳自家服飾，罕見穿上內衣，大秀火辣身材，引起廣大網友熱議。

許瑋甯在社群平台曬出幾張照片，只見她穿上綠色系內衣褲，搭配白色針織外套入鏡，看起來甜美又休閒，隨後又脫掉外套，僅穿著裸色系的內衣褲入境，渾圓豐滿上圍呼之欲出，只見她表情迷濛的看向鏡頭，在昏暗的燈光下，看起來極具美感。

這幾張突破過往尺度的美照，在短短1小時左右時間累積近10萬人按讚，網友們紛紛在貼文下方回道，「一言不合就這麼性感，怎麼回事？」、「原來你這麼結實」、「平常有在苦練喔⋯⋯真不容易」、「辣個女人」、「怎麽有點像舒淇的感覺」，就連女星六月（蔡君茹）、海芬（海裕芬）都紛紛讚嘆「好美」、「喜歡」，意外掀起一陣熱烈討論。