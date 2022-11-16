本名劉芃秀的劉心語，被稱為「最美魚販」，2019年遭週刊爆料她到新加坡酒店上班，影射她賣淫，劉主張，她的經紀人圤智雨，本名郭震宇，因契約糾紛狹怨報復，向週刊爆料，並以損害名譽為由求償50萬，但士林地院民事庭，以無法證明郭向週刊爆料，判決「最美魚販」敗訴。

劉起訴稱，沒有到新加坡花場SuperAngels坐檯，也沒有教唆他人毆打經紀人、整形，但郭卻向週刊爆料「正妹網紅惹腥，周薪20萬最美魚販爆星國酒店打工」、「最美魚販戀情曝光，經紀人遭打裂手骨」、「最美魚販以前長這樣等」3則報導，影射她從事性交易，對經紀人忘恩負義等暴力負面觀感，導致她名譽受損，依損害賠償求償50萬。

經紀人郭震宇辯稱，週刊人員在報導前有來電詢問，他以經紀人身分表示不予回應，並沒有侵害她的名譽。

證人出庭證稱，郭男曾告訴她，劉女的新聞都是由他操作，但並沒有具體說是哪一則，劉也沒有跟郭確認，聯想到負面報導都是郭操作，但判決指出，難以證明該篇報導是郭爆料的。另外，劉也說，有關新加坡花場的事情，像是劉聘用的網路宣傳人員、藝人雪碧都知情，劉女沒有舉證只有郭持有照片，無法特定週刊報導不實，駁回劉女聲請。