大樹舊鐵橋濕地公園，是許多民眾喜歡去的休憩景點，自八八風災後，為維持生態環境及當地動植物棲地，高雄市水利局將舊鐵橋區分為開放區域以及保護區域，開放區域供民眾平時休憩活動，保護區域則維持低開發之自然生態。隨著時間推移，保護區域內已成功吸引水雉等保育鳥類築巢，卻也同時因銀合歡等外來種植物影響生態自然環境成長。

大樹舊鐵橋濕地公園，是許多民眾喜歡去的休憩景點(高雄市水利局提供)

高雄市水利局與舊鐵橋協會、高雄市野鳥學會及在地專業團體討論整治事項(高雄市水利局提供)

高雄市水利局表示，除了民眾喜愛進行活動的大草原外，部分區域採低度開放以維持溼地完整性，近年來，為了讓民眾可以更貼近濕地生態，市府水利局今年將針對溼地進行清疏工程來重整溼地，保護動植物棲息地的生態環境，讓民眾可以更親近自然生態徜徉漫步其中。

這次的濕地整理的設計過程，水利局不斷與舊鐵橋協會、高雄市野鳥學會及在地專業團體討論，在不破壞原有濕地之生態條件下，決定移除現況銀合歡及生態池表面覆蓋的水生植物，讓生態保護區的景觀重現並升級原有的淨化水質功能，使濕地生態環境更多元，今年更與在地野鳥協會簽訂認養契約，後續推動環境教育活動，本工程預計於今年11月初開工，並於明年農曆年前完工，施工期間有機具進出，請民眾盡量避免靠近工區，以免發生危險。