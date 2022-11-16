咖啡拉花賽是5分鐘完成2杯拿鐵，就一致性、創意性等進行評分。（南開科大提供／楊靜茹南投傳真）

「莫凡彼南開盃咖啡拉花暨手沖咖啡競賽」被業界譽為「華山論劍」的咖啡競賽平台。（楊靜茹攝）

「莫凡彼南開盃咖啡競賽」場外舉行「好咖雲集」小農市集，促進產業交流。（楊靜茹攝）

南開科技大學16日舉辦「莫凡彼南開盃咖啡拉花暨手沖咖啡競賽」，吸引全台30所大學及高中職，共110名選手參賽，這次主辦單位以國姓精品咖啡為比賽指定用豆，咖啡拉花賽是5分鐘完成2杯圖樣相同的拿鐵，手沖咖啡10分鐘內沖出2壺，就一致性、創意性、專業演出等進行評分，冠軍可獲1萬元獎金。

台灣人手一杯咖啡蔚為時尚風潮，每年喝出百億商機，有鑑於此，莫凡彼餐飲集團與南開科大休閒管理學系合作，2016年起年年舉辦「莫凡彼南開盃咖啡拉花暨手沖咖啡創意競賽」，各組冠軍獎金1萬元，提供學生與業者切磋交流，精進咖啡飲品的調製技術，成為目前全台規模最大，被業界譽為「華山論劍」的咖啡競賽平台，第7屆競賽16日在南開科大登場，現場還有「好咖雲集」小農市集。

主辦單位指出，參加手沖咖啡競賽選手得10分鐘內沖出2壺，就香味、後韻、風味、整體、純厚度、口感、一致性等評分，決賽同學更得邊沖煮邊說明；參加咖啡拉花競賽選手被要求5分鐘完成2杯圖樣相同的拿鐵，就一致性、創意性、困難與達成度、奶泡品質、專業演出進行評分。

莫凡彼餐飲集團總經理方立寰表示，黑金產業已成為台灣顯學，連續7年與南開科大合辦全國性的比賽，發掘不少優秀學生，集團每年也提供實習生留任計劃，讓學生畢業即就業、起薪31K，且能至莫凡彼餐飲集團全台近30家門市圓夢，已有多名學生畢業後留在莫凡彼餐飲集團發揮所學，擴大產學合作效益。