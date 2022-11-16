今、明（16、17日）金星、水星分別進入到射手座，帶來輕鬆的氛圍，塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專上點名，處女座、雙子座、獅子座、射手座，在關係、生活、工作上都能揮別過往低迷的狀態，擺脫掉戰戰兢兢的束縛感，只要善加運用這股能量，將可一路開心到年底。

艾菲爾指出，金星、水星分別進入到射手座，這個時候會讓人感到特別的輕鬆，尤其是處女座、雙子座、獅子座、射手座受惠最多，之前面臨的難題都可迎刃而解。

▍第四名：處女座

處女座的守護星水星與金星先後進入家庭宮位，這段期間也許會特別想要與家人、另一半窩在家裡，享受溫馨的時光，一同做家務、下廚將居家環境整理成理想的樣子，如果正在尋找合適的租屋地點或想要買房子，有機會在這個時候看到想要的物件，順利完成租賃或是購買的流程，這段期間，將重心放在居家生活上，會有不少的收穫與成就感。

▍第三名：雙子座

雙子座的守護星水星與象徵浪漫的金星進駐關係宮位，與另一半的感情在這個時候特別想要情話綿綿，與對方朝夕相處，如果先前兩人聚少離多或感情小卡關，可以多利用這段時期好好加溫，也許有機會將彼此定下來共度終生；單身的朋友，這個時候到處都能吸引別人的目光，如果想要談個戀愛，不妨多留意身邊的工作夥伴、職場舊識，會發現原來良緣就在身邊。

▍第二名：獅子座

金星與水星前後進入獅子座的享樂宮位，從現在到年底這段時間，如果有朋友邀約聚會、親友牽線的場合，都很適合去看看，即便沒有立馬看對眼的對象，不過會種下日後緣分的種子，有空的話，可以開始參加聚會，而金星不但能加持浪漫緣分，更能為獅子座財運助力，這段期間很有機會收到別人饋贈的禮品、彩票中獎或參加活動獲得大禮，完全人財兩得的超幸運狀態。

▍第一名：射手座

金星與水星先後進入射手座的命宮，加上守護星木星的能量，各種狀態會有所提升，工作進度都掌握在手中，同事與主管在這個時候特別的仰賴你的專業，所有的人目光都集中在身上，等著大顯身手，木星能量也會漸漸從家庭宮位過度到戀愛宮位，意味著這段期間家庭生活與戀情，都會脫離先前低迷的情形，與家人之間的緊張關係得以緩解，正在約會或曖昧的對象，很有可能進入到確認關係的階段，身邊充滿著輕鬆歡愉的氛圍，即便遇到小小的困難阻礙，也能很快迎刃而解。