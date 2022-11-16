亞洲至美國的貨櫃量連三個月急降，加重景氣衰退憂慮。對此，萬海董座陳柏廷今（16）日表示，近期全球很多大型企業談景氣不好，某些部分是事實，多半是比較消費性、智慧型產品，像是手機電腦等，但如果整體看，其實沒有想像的糟，預估需要6個月至1年逐步調整產業與供應鏈結構、市場預期心理，明年第二季之後景氣會慢慢變好。

萬海航運總經理謝福隆透露，公司美國線簽有約5成的長約，第四季獲利沒有疑慮，明年市場景氣如何還需觀察，但估計不致於出現虧損。

陳柏廷強調，看景氣好不好可以分三方面，一是實質性的，成本的增加造成消費力的減少，像是通膨正在發生；二是預期心理，大家都覺得這樣就可能被嚇倒，也是事實；三是結構性的，例如地緣政治、防疫清零，造成生產和消費的減少，目前供應鏈地點轉換中，還有新的行業興起，讓許多市場缺乏人力，製造力也會出現一些斷點，需要時間調整。

由此看，實質上不好的部分只佔1／3，剩下兩方面有時間可以調整，端視產出能源時間、戰爭時間多久而定，因此陳柏廷看整體景氣是偏中性。

陳柏廷今日出席萬海與內政部營建署合作植樹造林養護活動，並簽署專案合作意向書。

萬海慈善基金會執行長莊斐斐表示，未來將分別於5個國家公園、1個國家自然公園、2個都會公園內，已適地適種原則，種植約40萬株具生態保護價值的植物，預計一年內完成樹木種植，養護期3到8年，可吸收4,800噸二氧化碳，等同於12座大安森林公園的碳吸附量。