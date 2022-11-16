民進黨今召開「1126催票行動計畫公布」記者會，民進黨縣長候選人徐定禎的模特兒女兒里唯更是催票影片的女主角，里唯致詞表示，苗栗被戲稱苗栗國，有很多的派系鬥爭，自己都知道這是真的；身兼黨主席蔡英文總統致詞強調，「我要再度拜託你們回家投票」。這一次的重點，是要選出可以改變故鄉，照顧家鄉親友的好人才。

為鼓勵年輕人返鄉投票，民進黨今推出返鄉投票催票影片，影片以古希臘哲學家柏拉圖名言—「不關心政治，就等著被糟糕的人統治」做出發，呼籲年輕人關心政治，更要為家鄉付出行動，11月26日回家投票，選擇對的人，才能讓家鄉擁有幸福；影片提到，政治就如同愛情都是選擇題，「選擇對的人就能擁有幸福」。

里唯致詞指出，「我知道我沒有辦法代表所有苗栗年輕人發言，但是我們內心都渴望改變跟進步，一直以來自己都很低調，不會、也不願意討論自身的背景跟家鄉苗栗，這次意外有媒體曝光，讓爸爸徐定禎當上『國民岳父』，要跟大家謝謝，因為爸爸很開心，嘴角笑到耳朵，還跟大家一直炫耀。」

里唯說，這次苗栗選舉有黑暗的勢力在蔓延，對苗栗人來說，這次比以前更加迫切重要；相信年輕人回家投票的比率比以前高的話，家鄉看到光的日子就不遠了。

蔡英文致詞指出，回家投票，就是關心家鄉的方式，就是為家鄉挺身而出，也是為家鄉選擇不一樣的未來。選對人，會做事。選擇有責任感，有執行力，有行動力的執政者，才能夠真正加速建設和發展。

她說，回家投票，就是不願意讓黑金勢力，繼續阻礙地方建設的發展。回家投票，就是不願意讓家族政治，繼續壟斷地方的利益，繼續徇私包庇。回家投票，就是挺身而出，選擇會做事的人。

她強調，不要選出「少做少錯、不做不錯」的政治人物，也不要選出讓家鄉停滯發展的政治人物，不要選出只會送往迎來、把心力都花在做表面工夫的政治人物。當越多人願意回家投票，願意為家鄉挺身而出，再盤根錯節的地方勢力，也有被鬆動的一天，也有被改變的一天。

她說，里唯來自的苗栗縣，被很多人認為是一個財政負債累累，黑金及地方派系勢力盤根錯節的地方。很多苗栗的年輕人，都不好意思說自己是苗栗人。以往，苗栗的年輕人對政治比較冷漠，可能是覺得改變很難，改變不可能發生。但是現在，情況已經不一樣了。

她說， 也請大家共同支持18歲公民權的修憲複決案，記得投下同意票。這次門檻很高，要超過965萬張票，我們一起努力「衝出千萬票」。她要向大家發出「為台灣挺身而出」催票行動計畫。這是倒數十天最重要的催票行動，「我會透過我的LINE，傳出訊息給大家，請你們收到訊息，要記得回覆我」。