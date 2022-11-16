民進黨籍雲林縣長候選人立委劉建國（中）表示，恢復健康首要降低空氣汙染、提高空氣品質。（周麗蘭攝）

台灣健康空氣行動聯盟等環保團體今（16日）到雲林縣政府廣場舉行環境政見比武擂台，要求縣長候選人連署7項空汙及氣候治理政策。無黨籍牙醫師林佳瑜首次公開露面發表看法，他表示「簽是沒有問題，問題是做不到」。

環團訴求的7項空汙及氣候治理政策包括一、承諾任期4年內每年減碳不得低於6％、2030年中期減碳目標為45％至50％；二、宣告2028年無煤雲林；三、風光電力開發在內的公正能源轉型條款；四、邁向2030水資源負轉正；五、市區暨鄰近工業區的中小學校園周邊逐期推動畫定低交通排放區；六、支持要求產業能源效率每年提升4％；七、支持境內煉油產業出口占比每年減降15％至22％，2027年達到0出口。

雲林縣長張麗善昨（15日）提前簽署，今日未出席；無黨籍的林佳瑜、民進黨籍雲林縣長候選人立委劉建國今（16日）先後到場。

林佳瑜發表見解指出，友善環境要有方案，基本上綠能大多很不錯，但「漂綠」是一個被錯用的事實，也是必須要注意的，汙染有很多面向都需要被處理，例如雲林縣的垃圾也有很多問題。

他表示，簽署7項空汙及氣候治理政策是沒問題，但他認為不會施行，台灣的氣候變遷績效指標（CCPI）評比是倒數第7名，可以看出環境問題處理能力不是很行，中央處理不來叫地方處理，立刻要把減碳目標訂為40％、50％，好像是個空頭支票，他可以簽署，簽署沒問題，但是做不到。

立委劉建國隨後也簽署7項空汙及氣候治理政策表示，台灣的空氣汙染防制做得非常多，環團的訴求言之有物，空氣汙染是每分每秒進行中，降得越多就是對人體的保障，這是從政者的首要目標，也是他在立法院衛環委員會積極做的事情，可以用這個來督促中央和地方政府，哪個單位不做就會被人民唾棄。空氣汙染導致國人生病例子非常多，恢復健康首要降低空氣汙染、提高空氣品質。