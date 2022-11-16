新北市板橋區市議員呈現21搶9的激烈局面，除了藍綠陣營候選人極力爭取席次外，本屆以無黨籍身份積極爭取重返議會的新北市議員李婉鈺也展現強烈企圖心，外傳新北市長侯友宜公開力挺李婉鈺，被解讀成是為了保住蔣根煌的議長寶座，對此，李婉鈺駁斥這是「無稽之談！」

李婉鈺證實，侯友宜確實曾私下致電給她表達支持，也曾在雲林同鄉會的公開場合力挺，甚至當她的面向選區內的國民黨議員候選人葉元之等人告知，要將李婉鈺視為友軍。

此外，李婉鈺也說侯友宜曾專程到自己的溪崑服務處要幫她加油打氣，只是剛好人在外面跑行程，所以由服務處主任接待，事後服務處也告知，侯友宜在服務處也表達力挺的態度。

李婉鈺表示，自己過去在市議員任內對於板橋爭取的各項建設，如府中商圈人本環境、整治板橋湳仔溝等獲得侯友宜的肯定，而侯友宜願意公開表達支持，李婉鈺也表達感謝，尤其是自己今年以無黨籍身份參選，在沒有天王級母雞的帶領下，選舉過程特別辛苦。

不過對於侯友宜的力挺，遭外界解讀為是為了保住蔣根煌議長寶座是一事，李婉鈺直斥：「無稽之談！」她強調，自己跟侯友宜都是一樣的性格，不分黨派、不會被收買，只會堅持對的事情，希望大家一起做事讓板橋共好，不要用意識形態做事。