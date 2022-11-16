萬海(2615)董事長陳柏廷今天表示，全世界很多公司都在講景氣不好，但某部分是事實，整個景氣其實沒有想像中糟糕，主要受到實質性成本增加、預期性心理因素及結構性三大因素影響，但後面兩個因素可以調整，預期明年第二季景氣會好轉。

陳柏廷今天針對景氣及貨櫃市場變化提出看法，他認為，消費性產品或者智慧型手機、電腦等這些產品占的層面比較大，所以大家覺得景氣很差，但整個來看，其實沒有太糟糕。

他指出，景氣可以分三個方面來看，一是實質性成本的增加，譬如像通膨，的確造成成本增加，消費力會減少；第二是預期性心理因素，大家覺得是這個樣子，所以有點被嚇到；第三是結構性，比如說地緣的政治或者某些地方的防疫政策，引起生產跟消費的減少。

陳柏廷不認為景氣會比金融海嘯時候還差，他認為實質性的影響只占三分之一，在影響全球景氣變化的三個因素當中，預期性心理跟結構性因素可以調整。結構性的影響可以觀察到供應鏈都在轉換地方，另外就是新的行業興起，例如像Uber這些這些新的行業興起，讓許多產業缺乏人手，導致製造鏈出現一些斷點；而預期性的心理調整或許六個月到一年就能慢慢轉佳。

至於萬海今年又大賺錢，年終獎金部分，他表示，年終還沒決定，同行也都還在看，但公司會盡力。