金馬獎名導張志勇，曾執導《一隻鳥仔哮啾啾》、《沙河悲歌》和《地圖的盡頭》等作品，更曾得到第34屆金馬獎評審團大獎的殊榮，在電影圈地位相當崇高，不過稍早傳出驟逝噩耗，享壽68歲，讓眾人大表不捨，曾合作電影《最後的地圖》男星威廉（廖亦崟），也發文哀悼「沒想到一見就是最後的再見」。

威廉先前拍攝電影《最後的地圖》，就是由導演張志勇執導，兩人合作後結識為好友，如今突然接到張志勇驟逝噩耗，便曬出他生前工作的黑白照哀悼，他表示一早接到張志勇離世的消息，當下只有震驚二字能形容，回憶起過往對方總是扮演父親角色，除了噓寒問暖外，也不時掛心他的健康狀況，今年九月帶著老婆探望張志勇時，身體仍相當健壯，沒想到如今卻是天人永隔，不禁感嘆：「沒想到一見就是最後的再見」。

威廉不忘感謝張志勇對台灣電影的貢獻，以及教導他人生的態度，也相當慶幸能與他合作過，接著感概寫下：「難以置信您的離開，思念您的點滴，和幽默的冷笑話…我會好好照顧自己和我的家人，希望您一路好走，勿思念」。

國家電影及視聽文化中心董事長藍祖蔚透露張志勇淡出電影圈後，便回到嘉義務農種菜，但因身體健康狀況下滑，傳出在心臟裝了5根支架，接著曬出張志勇女兒傳給大家的訊息，表示目前正在處理父親後事，告別式時間待決定後會另行通知。