目前正值台中甜柿及柑橘產季，豐原、和平區農會16日進行宣傳行銷記者會。（台中市農業局提供）

目前正值台中甜柿及柑橘產季，豐原、和平區農會16日進行宣傳行銷，推廣當季優質水果，鼓勵民眾大力採買。此外，農會也投入農產加工品研發，如椪柑汁、柑橘果醬、柑橘蛋糕、柑橘冰淇淋等，增加農產品附加價值，為農民創造收益。

今日記者會包括農業局長蔡精強、台中區改良場長李紅曦、豐原區農會總幹事蔡森揚、和平區農會總幹事李順冬、石岡區農會總幹事張東海、霧峰區農會秘書詹志雲等皆共襄盛舉。

農業局表示，台中生產的柑橘色澤飽滿圓潤，果肉鮮美多汁，品質優良且耐儲存，深受消費者喜愛，是贈送親友伴手禮的最佳選擇。甜柿則色澤深紅，果型飽滿，口感爽脆多汁，甜度可達 16-18度，品質極佳，為秋冬時節最具代表性水果。

台中柑橘主要產區在東勢、石岡、豐原、新社、和平及北屯等區，以椪柑、茂谷柑與桶柑為大宗，椪柑種植面積1378公頃(產量2萬3517公噸)、茂谷柑598公頃(產量1萬1010公噸)、桶柑513公頃(產量9161公噸)。甜柿分布在和平、東勢、新社等區，以和平區摩天嶺及梨山地區為主要產區，栽培面積達1873公頃(產量3萬2028公噸)。

農業局指出，因應網路行銷崛起，也積極媒合網路銷售平台，結合各區農會、量販店及超市等實體通路，讓市民方便購買到台中優質農產品，同時也輔導產區農會投入農產加工品研發，如椪柑汁、柑橘果醬、柑橘蛋糕、柑橘冰淇淋、柑橘酒及柑橘茶包等，增加農產品附加價值，為農民創造收益。

台中市農業局推動多元行銷策略，整合台中柑橘產業，建立「臺中好橘」品牌，增加市場區隔，並搭配甜柿共同行銷，提升品牌形象及宣傳效益。