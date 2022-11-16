民進黨桃園市長候選人鄭運鵬被起底2017年曾發文直呼，台灣軌道不要一直想做最貴的地下化，他受夠了「百年建設」這種莫名其妙的理由。對此，國民黨桃園市長候選人張善政透過臉書表示，鄭運鵬身為桃園民代，不可能不知鐵路地下化是桃園市長鄭文燦心中的百年建設，讓他非常意外，昔否定百年建設說法，若真不贊同鐵路地下化，應向大眾說清楚。

張善政表示，鐵路地下化是鄭文燦的政見，也一直稱是桃園市的百年建設，身為首屆桃園市長，對桃園的規畫，他與當時的行政院都非常尊重。只是鄭運鵬身為桃園的民代，不可能不知鄭文燦心中的百年建設，近日被媒體爆出，過去曾反對地下化、受夠百年建設這種理由，讓他感到非常意外。

張善政說，鄭運鵬參選以來總對外界說很支持鐵路地下化，他直言，若內心真的不贊成，應向外界說明清楚，畢竟現在要選的是桃園市長，若鐵路地下化有任何變動的可能，市民有知的權利，且這些否定過鄭文燦的發言，也應出面說明清楚。

張善政呼籲鄭文燦，鐵路地下化是當初的競選承諾，現在完工日期一延再延，4項先期工程仍在流標，應放下選舉，努力與交通部溝通，盡速且專心讓鐵路地下化完工，才不會讓市民失望，不要再把心力都花在幫鄭運鵬發言、助選上。

張善政也批，鄭運鵬認為鐵路地下化「百年建設」莫名其妙，他才覺得立委和市長一直把時間花在媒體版面，不去協調交通部，讓鐵路地下化盡早完工，這才是莫名其妙的事。