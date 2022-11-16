「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下的波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）砸下超過41億美元（約新台幣1200億）買進台積電ADR股票，引發市場震撼。外媒分析指出，依照投資規模與選股原則進行推估，此投資應該是由巴菲特本人所決定的。

巴隆金融周刊（Barron's）報導，巴菲特督導波克夏約3500億美元的股票投資組合，其中9成由巴菲特本人負責管理，但剩下1成則由在波克夏任職超過十年以上的副手Todd Combs、Ted Weschler操盤，兩人被認為是後巴菲特時代的核心人物。

即使波克夏從未公開三人的操盤準則與績效，但普遍認為，巴菲特親自管理規模超過30億美元的投資，30億以下的則交由副手們負責，因此，巴隆推估此次波克夏投資台積電ADR的決策，應該是由巴菲特親自決定的。

過去巴菲特曾多次強調，自己並不擅長操作科技股，甚至認為最大部位蘋果是擁有廣大死忠顧客的消費產業，因此波克夏投資台積電的舉動讓市場相當意外，但台積電ADR今年以來已重挫超過3成，且本益比下修至14倍，都相當符合巴菲特過去出手的定律。

投資集團Semper Augustus Investments Group投資長Chris Bloomstran認為，投資台積電應該是巴菲特本人決定的，不僅投資規模比較不像副手們所負責，台積電擁有長久的獲利能力、出色的資產負債表及盈餘殖利率都符合巴菲特的選股條件。