歌手梁文音參加選秀節目《超級星光大道》出道，之後陸續發行多張專輯，擁有甜美溫暖歌聲的她，吸引一票粉絲追隨，兩年前被爆出因前夫出軌而離婚，但她已慢慢找回自己，並開始健身，近日帶著新專輯回歸的她，也突破以往形象，大方展現好身材。

梁文音以第二屆《超級星光大道》亞軍出道，發行多張專輯，以「梁式情歌」療癒許多人的心，2009年曾入圍第20屆金曲獎最佳新人獎，也曾榮獲新加坡金曲獎最受歡迎新人獎與最受歡迎女歌手獎，但梁文音在2020年傳出與小兩歲前夫張念平四年婚姻畫下句點，梁文音也曾坦言，花了六個月療傷，甚至看電影還會默默流淚。

漸漸走出離婚陰霾的她，在疫情期間愛上健身，她曾在媒體訪問中分享「因為疫情關係，這幾年是最有機會面對自己時間，慢慢找到很自在跟自己相處方式，也是一種收穫」。

如今梁文音以自信且健康陽光的形象回歸，讓眾人眼睛為之一亮，推出的新專輯《好好對待她》，不僅歌曲更加療癒人心，她更突破以往造型，大方展現她健身后的好身材，人魚線、纖細腰身及若隱若現的側乳，讓粉絲直呼「太性感了」。