基隆市政府宣布，這個學期到明年1月底前，基隆市中小學每月都有1次石斑魚加菜的機會。（張志康攝）

為支持國產漁貨，基隆市政府產發處、教育處合作，自11月16日起，針對基隆市中小學營養午餐，每個月都會有一餐石斑魚入菜，且不會影響原來學校餐點規畫所需要的費用，整體經費全由中央政府補助。

農委會與教育部推動「學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫」，基隆市政府向中央爭取到920萬元的補助，納入基隆全市56所中小學營養午餐菜單。基隆市副市長林永發16日表示，自即日起，到明年1月底前，這些學校都有機會每個月有一餐加入龍膽石斑入菜。

林永發表示，市府配合正在推動的食魚教育，並且與中央配合提供全市56所學校，共計2萬8千餘名學童，一個學期四次的石斑加菜，希望學生在享用龍膽石斑美味的同時，也能了解牠的生態、習性，希望讓學子們吃得愉快、吃得健康。

林永發也指出深美國小新落成的學校餐廳，是市府向中央爭取廚房擴建工程，感謝蔡適應委員與教育部協助，基隆市有11所學校，獲得教育部補助1.7億經費，更新廚房、用餐環境與周邊空間設備，期許學生們在優質衛生用餐空間，吃得健康，快樂成長。

據瞭解，基隆市產發處這次向農委會與教育部爭取到920餘萬元，採購足額的石斑魚肉，提供給全市中小學做為營養午餐的食材。教育處則是配合產發處作業期程，在明年1月學期結束前，可以提供4次石斑魚料理。

石斑魚屬低脂肉類富膠質，蛋白質纖維更好消化吸收，含有鐵、鈣、磷、鎂、鉀等營養素，尤其更含Omega-3不飽和脂肪酸-DHA和EPA，幫助人體抗發炎與提升免疫力，經學校營養師設計餐單和廚師巧手烹飪，讓孩子吃到美味，也維持思緒敏捷。