隨著Web3時代來臨，產業、商業模式都將迎來新變化，Yahoo奇摩NFT商店作為民眾進入NFT市場的友善入口，持續透過簡單不複雜的操作流程、低門檻的法幣發行優勢，以及提供值得信賴且具品質保證的交易環境，為品牌、創作者搭起Web2與Web3世界的橋梁。

Yahoo奇摩今正式宣布Yahoo奇摩NFT商店全新升級，推出領取空投功能，並與區塊鏈新創EchoX合作賦能兌換，讓消費者可以法幣輕鬆購買具有多元延伸應用價值的NFT商品，同時從NFT商品策畫、發行、宣傳、賦能，打造完整生態圈服務，為創作者與品牌方提供一站式NFT解決方案。

Yahoo奇摩新事業發展部資深總監簡育靖表示：「Yahoo奇摩致力打造消費者、品牌或創作者都能觸手可及的NFT商品，此次與EchoX攜手推出賦能兌換，打造一站式NFT解決方案，期望協助創作者或品牌方透過Yahoo奇摩NFT商店，就能完成發行銷售NFT、空投方案和曝光導流；而已發行NFT且符合系統支援之區塊鏈的品牌，也能在Yahoo奇摩NFT商店進行賦能操作，開創新的NFT商業模式。」

Yahoo奇摩雙11限定、100%賦能回饋福袋開先鋒！推拉查花公益NFT，接軌Web3全新體驗。（Yahoo奇摩提供）

賦能型NFT的發行也將讓行銷模式變得更多元且具有特殊意義。Yahoo奇摩NFT商店和知名寵物粉絲專頁合作，即日起至11/20，Yahoo奇摩NFT商店與擁有超過14萬粉絲數的「拉查花」合作，發行市場少見的寵物主題拉查花毛宇宙公益NFT，持有者將可獲得拉查花超萌週邊，還可領取Yahoo奇摩毛孩購物優惠、寒沐酒店和寵沐苑住宿體驗，再抽限量毛宇宙大禮包！這次的NFT創作營收也結合公益性質，每賣出一個NFT，Yahoo奇摩將捐出一份寵物飼料予台灣防止虐待動物協會，提供給毛孩們更多實質幫助。