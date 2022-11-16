昨（15）日是台中市長候選人政見發表會的日子，現任市長盧秀燕感謝所有觀眾，在電視或電腦前為她加油打氣。盧表示，4年前，她提出的政見是陽光、空氣、水，4年後她做到了「陽光施政，全民檢驗」、「空品升級，優於國家標準」、「活水經濟，產業振興」三大政績；她非常重視對市民的承諾，她也秉持「為母則強」的精神，每當有人要傷害台中和市民，她都會勇敢對抗，絕不妥協。

盧秀燕今日在臉書發文表示，昨晚的政見發表會，謝謝大家守候在電視機前、網路直播上，為她加油按讚。她要爭取連任，就要負責任的攤開成績提供市民檢驗，4年前，她提出的政見是陽光、空氣、水；4年後，她做到了「陽光施政，全民檢驗」、「空品升級，優於國家標準」、「活水經濟，產業振興」三大政績

盧秀燕強調，所謂的「陽光施政，全民檢驗」，她上任後厲行陽光政治，所有市政府簽署的MOU全部必須公開在網路上讓市民了解，市政會議也全程直播，市民都可以在她的臉書上回顧4年來每一次的市政會議；「空品升級，優於國家標準」，在她就任前，台中的空氣從來沒有達到過國家標準，經過4年的整治，今年台中的空氣品質是台中升格以來，首次達到國家空氣品質標準；「活水經濟，產業振興」，根據經濟部最新公布的全國22縣市評鑑，台中市的經濟指標有11項拿到全國第一，也是全國第一名最多的城市，其中市民們最在意的失業率，台中降低至3.6%，表現全國最優。

對此，盧秀燕喊話，她從來沒想過會經歷「百年大疫」肆虐全球，也沒想過會遇上「百年大旱」全台缺水，一次次的危機也讓她與市民的感情越來越好。市民親密的稱呼她為「媽媽市長」，這代表市民對她的信任與肯定，她感謝大家。「越是艱難時刻，我越在市民旁邊」這是她對市民的承諾，為母則強，每當有人要傷害台中和市民，「我會勇敢對抗，絕不妥協。」