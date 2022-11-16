民眾黨新竹市長候選人高虹安傳出助理費爭議，民眾黨桃園市長候選人賴香伶表示，爆料者都不用負責任在媒體大放厥詞，她還是尊重檢調調查，最後一定會給大眾交代。「但實質上就是在打擊在野黨，我是覺得對這選風感到悲哀。」

高虹安近日被質疑助理費爭議，賴香伶表示，選舉到這麼後期，執政黨、爆料者都不用負責任的在媒體上大放厥詞，還是尊重檢調的調查，事情的真相如何最後一定會給大眾交代。不過賴香伶也說，選舉過程用這方式攻擊在野黨或個別候選人，形式上面好像在追究一個真相，但「實質上就是在打擊在野黨，我是覺得對這選風感到悲哀。」

民進黨對手鄭運鵬質疑賴香伶是勞工立委，但在高虹安助理費爭議卻不說一句話？賴香伶說，不管地方或國會助理，助理工會、助理們有什麼樣委屈，大家都知道民眾黨很體恤也很希望助理專業上提升，至於個別委員的運作狀況，委員之間真的是不了解，也不願意在不了解的情況下評論。賴說，過去她在勞動局有檢查、調查的權利，基於事實都可以評論，但現在沒有這樣權力，不能看到現有的資料、截圖就妄下斷言。

賴香伶提到，助理們如果真的覺得不公、受到委屈，申訴管道跟平台過去都建置很多，可以循管道爭取的權益。但動輒以用網路帶風向或是刻意給某個媒體揭發，對於政府爭議協助管道棄之不用，基於過去的職責角色，不願意多評論。

賴香伶也說，選戰已經倒數，全國的選舉是不是只剩下這件事情？值得所有的媒體用各種資源大聲地指責，過去「曾參殺人」的案子，大家以訛傳訛的方式是對的嗎？自己很自我克制，希望鄭運鵬也是一樣，桃園不用再以抹黑互相攻擊的方式處理。

賴香伶說，國會有些議題基於政黨理念可以合作，但選舉基於自己的方式爭取選民的支持，互相攻擊的部分面，如果是基於市政、在桃園地方的事務，賴香伶也認為鄭運鵬沒有用力監督桃園市長鄭文燦。賴香伶說，涉及到司法的、涉及到勞基法的，相關單位的調查跟後給社會大眾的結果一定是公開的。

對於被質疑民眾黨5名立委都有給1個助理名額給黨團，賴香伶說，助理都是個人聘的，有關委員會的部分也有負責的助理。如她有一個助理在盯內政委員會，也跟黨團其他助理協同合作。相信事實很容易查證，需要透明公開的揭露資訊也很願意。對於爆料人一再用詐領助理費「真是夠了」。

賴香伶表示，這樣的用語讓不了解國會的人開始以訛傳訛，也是故意弄混在制度運作上專業的國會助理。對於立委王定宇質疑助理費，賴香伶說，王定宇是資深委員，難道不知道盯委員會法案的每個人執掌專業不同，不需要用詐領模糊所有對專業助理的肯定。