經濟部日昨於中興新村臺灣省政資料館舉行「2022榮市聚金—優良市集暨樂活名攤」頒獎典禮，號稱是「菜市場金馬獎」，花蓮東大門夜市獲優良市集4星等級夜市。（花蓮縣政府提供）

花蓮東大門夜市已成地方觀光熱門景點之一，近日經濟部「2022榮市聚金—優良市集暨樂活名攤」評選中，拿下優良市集4顆星，另外在樂活名攤評核的部分，也是大幅躍進，一口氣取得460顆星，東大門夜市成為宜花東星級最高的夜市。

縣府觀光旅遊處長張志翔表示，疫情趨緩後復出，花蓮東大門夜市便一舉拿下亮眼好成績，全園區在疫情間配合實施出入口防疫管制，攤商們也積極配合設置食物遮罩、環保減塑等相關政策，獲環保署的環保夜市特優成績，也讓東大門夜市獲得優良市集的評委們一致肯定，成功取得4星優良市集的榮譽，更是全國4、5星優良市集中唯一公辦夜市。

觀光處指出，本次樂活名攤共取得460顆星，為全國各夜市之首，成長幅度更高達251％！攤商們都努力爭取星級認證，其中5星攤商有「小賴好茶」、「東麥局」、「原鄉嘟論竹筒飯」、「馬告炒麵刈包」等4攤，4星級2攤分別為「福町夜市檸檬汁」及「億大雪花冰」，更有高達100攤取得3星級認證，所有攤商都在疫情後拿出好表現，準備好迎接遊客到來！

張志翔表示，城市裡市集的活絡度最能表現地方經濟，從中還能見到地方文化，而東大門夜市也一直都是花蓮的指標性景點，經歷新冠肺炎疫情，東大門夜市努力在疫情後求新求變，展現最好的一面！也在經濟部舉辦的優良市集樂活名攤評鑑中有突破性進步，大家都已經做好準備了，就等著好朋友們來玩花蓮，逛夜市。

東大門夜市位在花蓮市六期重劃區，占地約9公頃，依街道區分為福町夜市、各省一條街、原住民一條街、自強夜市等超過400個攤位。