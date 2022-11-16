酒駕被民眾黨撤銷黨籍和竹北市長提名的林冠年，也加入追殺高虹安助理費的行列，他16日在臉書發文稱，剛到北機站把相關資料交給調查局，只有一個原因，讓真相攤在陽光下，讓事實說話。

林冠年還呼籲，高虹安委員現在就應該要辭去立委接受調查，不要躲在立委保護傘底下，放任支持者到處嗆檢調沒辦就是無罪這種謬論。

林冠年並認，高虹安面對自己的爭議時卻神隱閃躲，拉整個民眾黨跟她一起死，這樣真的對嗎？高一貫的高道德標準嚴以律己，先辭立委專心忙選舉也不至於太勞累，同時也向新竹市民宣示參選決心。

林冠年稱近期有許多助理把資料彙整起來，把手上最新的所有資料都交出，除了讓真相攤在陽光下，也是為了保護這些無權無勢的吹哨者們，迫於惡勢力不敢出面，他願意具名送交調查站，並呼籲林耕仁也把手上的關鍵事證交給檢調。

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