統計至11月15日18時30分，大陸境內在岸市場人民幣兌美元匯率（CNY）與境外離岸市場人民幣對美元匯率（CNH）分別徘徊在7.0346與7.0337價位附近，觀察到過去4個交易日累計最大漲幅均超過2400個基點。

據《21世紀經濟報導》指出，在多位業內人士看來，人民幣匯率創造如此大的漲幅，不僅是因為防疫措施優化提振市場人氣與美元指數持續回落，更點出日圓大幅反彈打消投資機構對亞洲出口型貨幣貶值風險的擔憂、北向資金持續大舉流入A股市場、中美利差大度收窄，以及全球資本重返新興市場等4大因素，都是助推人民幣匯率飆漲的「隱性推手」。

一位香港銀行外匯交易員表示，尤其是北向資金大舉流入A股市場，促成人民幣需求明顯升溫與匯率估值大幅回升：另一位華爾街對沖基金經理透露，本周以來不少華爾街對沖基金都在紛紛上調人民幣匯率估值。究其原因是美聯準會未來升息步伐放緩令美債收益率明顯回落，帶動中美利差倒掛幅度大幅收窄，無形間令人民幣匯率均衡估值得到提升。