廣告旗幟是促銷活動的利器，長期占領了台灣的街道，活動、選舉、藝文表演…，大街小巷都能見到旗海飛揚的景象。這些五顏六色的旗幟完成宣傳使命後，生命也快速走向終點，龐大的旗幟數量，後續的處理考驗著大家的智慧。旗幟回收再製成環保袋，正是極好的巧思，不只能為環保盡一份心力，還能創造出結合文創及社會服務的新價值。

花蓮縣政府青年發展中心與花蓮縣環境保護局攜手，結合文創店家「98裡作X 台灣靚好」將回收的旗幟再製成環保袋，不僅實踐解決廣告廢棄物之環保議題，更扶持婦女培力加工製作，結合由「打包花蓮」循環共創團隊，培力職人在地設計Made in Hualien供應鏈支援，讓這些花蓮城鄉活動結束宣傳後的廣告旗幟不再淪為廢棄物，轉換成為另一種看得見的花蓮魅力。

花蓮縣環境保護局媒合超商賣場家樂福、愛買一起響應環保行動，舉辦『旗袋洄家』活動、實踐環保購物使用，讓日常生活也能守護環境，一個「旗袋」，支持一份想守護家園的心意;一起「旗袋」，共創減塑降低對環境的負荷，跟我們一起練習讓世界美好的綠色生活方式！

『旗袋』有您共襄盛舉～活動日期11月19日至20日下午15:00-17:30於家樂福花蓮店1F服務台旁；11月26日至27日下午15:00-17:30於愛買花蓮店舉辦。歡迎愛花蓮、挺地球的民眾一起『旗袋』跟著花蓮時尚購物趣一系列的體驗活動。活動期間「打包花蓮」的車手媽媽們將帶大家學習用如何運用回收旗幟做出漂亮的旗袋帶回家，凡參與遊戲就有機會帶走滿滿的『旗袋』！活動詳情請洽官網。