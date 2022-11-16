前NBA巨星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）加盟T1桃園雲豹，為台灣籃壇投下震撼彈。民進黨台北市長候選人陳時中日前表示，霍華德背號選12號，他的候選人號次也是12號，「可能他是想蹭我的熱度」。對此，媒體人張禹宣痛批，陳時中該慶幸自己沒什麼「熱度」，不然傳到國際新聞上真的是台灣之恥。

陳時中昨（15）日在謝子涵、經雨謙主持的Podcast節目《耳朵出遊不出油》中，談到近日在台灣掀起旋風的魔獸，陳時中說是他先抽到12號的選舉人號次，並笑稱魔獸選12號球衣可能想蹭他的熱度。

對此，張禹宣今(16)日在臉書，提及，不管是IG、TWITTER、還是FB，魔獸的追蹤者都是陳時中的數十倍甚至是212倍。此外，張禹宣也再三強調，「他的背號一直都是12號」，張禹宣諷刺表示，全世界的人都知道魔獸是誰，「但只有台灣人知道你陳時中有多ㄎ一ㄤ」。張禹宣也痛批陳時中該慶幸自己沒什麼「熱度」，不然傳到國際新聞上真的是台灣之恥。

張禹宣提及，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬蹭魔獸蹭到翻車，陳時中還急著在後頭弄出個連環車禍，竟然連這種話都說得出口。張禹宣痛批陳時中「完完全全是倚老賣老的自以為幽默」。張禹宣也認為，民進黨真的在給過去那些支持他們的年輕人難堪，「褪去了包裝，本來的新潮吸引人，骨子裡就是一堆自以為幽默的老人」。