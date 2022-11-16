孩童看到巨大的機器人造型溜滑梯，不禁讚嘆超級酷！（楊舒婷攝）

高雄市鳳山區公12公園位於77期重劃區內，16日啟用開放，公園設計採用過去運輸重鎮的意象，打造貨櫃機器人主題，並規畫了6大主題空間，設置全齡式設施，從學齡前的孩童到老人，都可以一起共享設施。開放首日就吸引許多家長帶著孩童前往，孩童看到巨大的機器人造型溜滑梯，不禁讚嘆超級酷！

公12公園共占地1.95公頃，為77期重劃區內最大的公園，公園在規畫設計時就舉辦了3場討論會，邀請民眾一起參與發想公園的設計，小朋友手作工作坊也參與討論，落實兒童表意權的發聲；最終決定以機器人的主題建立公園，並打造分齡分區的遊戲空間。

高雄副市長林欽榮表示，這樣的設計歷經了3次的公聽會，也將貨櫃場的意象轉換成機器人，這些都是從兒童的想法整合出來的；而遊戲設施的設計都有經過安全鑑定，雖然已經過安全鑑定，但也呼籲孩童在遊戲上要注意安全。公12公園是貫徹全齡的想法，有學齡前的、也有小朋友的，更有老人的體驗設施，歡迎大家一起來公園玩。

養工處表示，公12公園結合了機器島冒險樂園彩繪圖樣，創造了6大主題空間，包括指揮中心（磨石子滑梯、機器人望遠鏡）、逆向救援（攀爬網、圓環爬坡）、擎天救援（巨型旋轉滑梯、垂直攀爬通道），還有機器人堡壘，這些設施都能啟發孩童四肢與腦袋並用，增加孩童的活動力；另外也有鞦韆、沙坑等設施，提供多元化的玩樂場所。