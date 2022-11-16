柿子為台中市重要溫帶水果之一，年產量5.5萬公噸，和平區農會15日舉行台中市優質甜柿果品評鑑活動，計有65組產銷班農民報名參賽，由和平區周永藩勇奪冠軍，成為今年度甜柿達人。

台中市優質甜柿果品評鑑活動邀請農委會台中區農業改良場、農業試驗所及中興大學等農業學術研究單位等代表擔任評審委員，依據甜柿外觀果形、重量、質地風味及糖度等項目，以公平公正方式進行評分，盼透過評鑑，提升甜柿栽培技術及果品品質。

活動共計65組產銷班農民報名參賽，經評審仔細品嘗評分後，由和平區周永藩勇奪冠軍，可獲得獎金1萬5000元；第2名為和平區陳明照及霧峰區董耀欽，可獲得獎金1萬元；第3名分別為和平區田正旭、楊雅清及江賜真，可獲得獎金5000元。

台中市農業局指出，柿子可分為「甜柿」及「澀柿」兩大類，為台中市重要溫帶水果之一，栽培面積達3397公頃，年產量5萬5508公噸，產地主要分布在和平、東勢、新社、豐原及石岡等山城地區。

甜柿無須經人工脫澀處理，採收後即可食用，其中以和平區摩天嶺及梨山地區為主要產區，栽培面積計1873公頃，年產量3萬2028公噸，盛產期為10月中旬至12月。

農業局表示，因產地雨量充沛、氣候溫和宜人，加上日夜溫差大，能促進果實糖分累積，生產的甜柿口感香脆、甜度高，果型飽滿且外觀呈現漂亮橙紅色，不論送禮或自用都是最佳選擇。