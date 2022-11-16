市府動用第二預備金650萬元，建置「加馬能譜儀輻射檢測系統」。（張毓翎攝）

行政院今年2月召開記者會宣布開放日本福島食品輸入，食品輻射安全成為民眾關注議題，過去台南市因沒有輻射食品的檢驗儀器，只能委託其他單位幫忙，因此市府動用第二預備金650萬元，建置「加馬能譜儀輻射檢測系統」，有了這項儀器，就可自行執行檢測，以利更即時得到檢驗結果。

市面上經常可見琳瑯滿目的糖果、餅乾、蔬果、水產品、乳製品等商品，台南市政府衛生局針對日本進口食品的輻射安全，除加強產地標示查核，也執行產品抽驗，近5年來共查核4448件、檢測465件，含括食用油、蔬果類、嬰幼兒輔助食品等產品，全數未檢出輻射汙染。

南市府衛生局檢驗中心主任朱巧君表示，過去台南因為沒有特別建置輻射食品的檢驗設備，所以樣品都送往衛生局聯合分工體系或其他檢測單位做檢驗，但交由其他單位檢設，在案件數、時效上難免受限，現在衛生局建置輻射檢測系統後，可以縮短檢驗等待的時間。

南市府衛生局今天正式啟用這項輻射食品檢驗設備，市長黃偉哲指出，經過幾個月的努力，很感謝衛生局同仁的努力，以及中華醫事科大、國立高雄大學、屏東科技大學、衛福部食藥署、行政院原能會的協助，讓台南在最短的時間內，建立起這項檢驗量能，保障市民朋友的健康。