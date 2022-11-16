民進黨苗栗縣長候選人徐定禎16日發表「交通新苗栗」政見，主張3大願景「推動國道五楊高架橋延伸案」、「增設頭份第2交流道」和「爭取大新竹輕軌連接頭份竹南」，要連科技廊帶升級苗栗交通建設。

徐定禎表示，交通建設要具備前瞻性，科技產業聚落帶動的車流、物流龐大，特別是上下班尖峰時段的通勤車潮，造成國道壅塞、也回堵到市區。因此未來將會與中央展開大合作大建設，透過軌道建設、國道高架橋、增設交流道分流的方式，全面升級苗栗的交通建設。

徐定禎指出，重大的交通建設，最能夠有效的帶來城市的進步與發展。國道五楊高架橋延伸案，是由柯建銘總召在2015年提出，也經過行政院的規劃設計、經費核定750億元，目前已經在辦理環境影響評估。爭取頭份第2交流道，有效紓解車潮帶來的交通壅塞，未來從苗栗到台北只要1個小時，我們更要進一步爭取未來能夠延伸到銅鑼科學園區，連結苗栗高鐵。

徐定禎強調，隨著台積電在竹南科學園區即將落成啟用，竹科產業所帶動的頭份竹南地區的發展，與新竹、竹北，無論是在通勤的需求、產業的發展、生活圈的連結，都已經密不可分。從竹竹苗區域治理的角度而言，也必須與竹科管理局、新竹縣市政府，透過常態性的溝通平台，解決產業發展與民眾需求的問題。大新竹輕軌系統連結竹竹苗生活圈，更是刻不容緩的議題。

徐定禎表示，未來必須建構以苗栗為主體的「交通新苗栗」規劃，透過推動國道建設、新建軌道建設、健全公路路網，能夠奠定苗栗未來50年100年發展的基礎。同時升級公車系統、偏鄉交通服務、改善交通安全，多管齊下，期待能夠促進苗栗的進步翻新，也提供苗栗民眾順暢、安全回家的路。

徐定禎表示，苗栗縣內有2座國家級的科學園區，分別座落於竹南、銅鑼，目前都呈現供不應求，廠商的需求仍然旺盛不減，也成功帶動地方發展，未來將與中央合作，推動擴大竹南科學園區並建置後龍科技園區，以國有土地優先，持續推動「科技新苗栗」的發展，並且規畫「交通新苗栗」，超前部署交通需求，也解決苗栗面臨的交通問題。