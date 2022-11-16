「草莓芋泥球」以單純、原味、滿滿一球的香濃芋泥包裹進一整顆草莓，輕巧好入口，每盒3入100元。（食芋堂提供）

草莓季來臨，草莓糕點紛紛搶市，芋品專門食芋堂過去因網紅推薦，意外吸引大批客人排隊搶購，現正逢草莓季來臨，業者推出多款草莓芋品，包含爆漿級「草莓芋子燒」等，預期會再次吸引一票人龍上門，品牌也成功靠著創意讓芋頭商品被各年齡消費者接受。

食芋堂焦糖海鹽芋子燒只在台中門市吃得到，但是季節限定的「草莓芋子燒」只有台北買得到，草莓芋子燒以爆量香濃牛奶芋泥捲入整排新鮮草莓，大手筆用料不手軟。「草莓芋頭大福」則跳脫芋頭、紅豆黃金比例的大福，以純味芋頭為內餡，搭配整顆新鮮草莓，並為它穿上雪白的麻糬衣裳，口感Ｑ彈豐富。「心心相芋」屬於輕奶油裸蛋糕系列，吃起來較清爽，師傅們更特別為草莓手工打造「心」造型，再像珠寶一樣鑲在香濃牛奶芋泥夾層內餡的外側，相當適合打卡。

「草莓芋泥泡芙」 花心版以酥脆的招牌泡芙外殼內填入滿滿的香濃卡士達和絲滑芋泥，最後放上產地直送的鮮切草莓點綴綻放，酸甜可口；「草莓芋泥盒」，以黃金牛奶蛋糕為基底，堆疊上厚實芋泥及濃郁卡士達，再以一顆顆的完整草莓滿版排列，最後淋上手工鮮莓果醬，人氣同樣與招牌品項「芋光寶盒」不相上下；「草莓芋泥球」則用單純、原味、滿滿一球的香濃芋泥包裹進一整顆草莓，輕巧好入口。「莓好相芋」用新鮮台灣草莓與鬆軟的黃金香草蛋糕組合而成，口感柔軟綿密，草莓清香撲鼻，此次錯過就得再等一年。