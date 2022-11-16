重慶市疫情嚴峻，昨（15）日新增本土感染2814例，包括確診病例126例、無症狀感染者2688例。重慶病例數已連續數日位居大陸第二位，為防止疫情外擴，重慶決定進一步加強離渝人員出行管理，「堅持非必要不離渝，非急需不離渝」。

重慶市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部綜合辦公室14日發布《關於進一步加強離渝人員出行管理的通知》，據該通知，當前重慶市疫情形勢嚴峻複雜，為進一步加強離渝人員出行管理，堅決防範疫情外溢擴散，對離渝條件、落實離渝審批制度、做好交通站點查驗和服務等方面做出規範。

離渝條件方面，通知指出，堅持非必要不離渝，非急需不離渝。此外，正在隔離觀察中的密切接觸者、居住在高風險區或臨時管控區的人員、所在社區7天內有陽性感染者的人員暫不離渝。

對於離渝人員，須符合以下條件：鄉鎮（街道）開具證明，健康監測無異常，72小時內3次（每日1次）核酸檢測陰性證明，「渝康碼」為綠碼。

落實離渝審批制度方面，離渝人員至少提前1天向所在村（社區）提出申請，需要自行提供7天內活動軌跡、72小時內核酸檢測陰性證明、申請外出理由及相關證明、外出目的地等訊息。

通知也指出，要做好交通站點查驗和服務，嚴格查驗離渝證明。同時，要求各區縣要開設離渝人員核酸檢測快速通道、落實個人防控責任等。