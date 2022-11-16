美國高級美妝品牌雅詩蘭黛（Estee Lauder）今天透過聲明表示，公司已同意以23億美元（約新台幣718億元）價格收購知名設計師湯姆福特（Tom Ford）旗下同名公司Tom Ford。

法新社報導，雅詩蘭黛聲明指出，這筆交易估湯姆福特的事業價值28億美元，並讓這位美國時尚界巨星續留創意總監原職至明年年底。

總部位於紐約的雅詩蘭黛透過聲明表示，將Tom Ford納入雅詩蘭黛「管理」，「將讓這個品牌延續並進一步發展，作為21世紀傑出全球精品品牌之一」。

61歲的湯姆福特在聲明中說：「我對這項收購案滿意極了，雅詩蘭黛公司是這個品牌理想歸宿。」

這筆交易涵蓋Tom Ford Beauty美妝香氛系列，雅詩蘭黛在這方面原本就有一份期限至2030年的長期授權。

雅詩蘭黛旗下還有其他大型品牌，像是MAC彩妝、倩碧（CLINIQUE）、海洋拉娜（La Mer）臉部產品及肯夢（Aveda）。

看準Tom Ford Beauty旗下香水在美國和中國的成功，雅詩蘭黛集團預料Tom Ford Beauty將在未來2年內帶來10億美元銷售額。

根據「華爾街日報」報導，其它有興趣收購Tom Ford的集團，還包括旗下擁有古馳（Gucci）、聖羅蘭（Saint Laurent）和巴黎世家（Balenciaga）精品品牌的法國企業開雲集團（Kering SA）。