民進黨南投縣長候選人蔡培慧表示，她在擔任行政院中辦執行長時，推動了五年950億的「中小企業整體競爭力提升計畫」，也協助許多南投縣中小企業相關投資與獎助項目。她若成為南投縣長，將會規畫設立工業區、增加就業機會、設立中小企業服務單一窗口，用最實在的精神為百姓做實事。

蔡培慧今（16）日在臉書發文表示，南投中小企業再升級，縣長要選1號蔡培慧，因為她在擔任行政院中辦執行長的時候，就已經推動了五年950億「中小企業整體競爭力提升計畫」，她也協助許多南投縣中小企業取得包括，台商回流投資、中小企業加速投資、產業創新補助計劃、數位轉型計劃、女性創業菁英獎、卓越中間企業獎……等投資與獎助項目，未來將持續加倍來推廣協助。

蔡培慧指出，南投縣如果沒有努力向中央爭取提昇產業競爭力的資源，將繼續導致城鄉資源與資訊的落差加大，故若她來當南投縣長，將會規畫：

1、設立工業區，設立新興綠科技、大數據工業區、擴增現有工業區面積、發展產業聚落及台灣產業亮點。

2、增加就業機會，增加2萬個就業機會，也是繁榮地方、活絡中小企業動能

3、設立中小企業服務單一窗口，讓政府跟您作伙為南投的經濟打拚！