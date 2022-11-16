距離九合一大選僅剩10天，新北市議員候選人吳訓孝也進入最後階段進行衝刺，他坦言雖然現在走在路上跟自己打招呼的人變多了，但新人缺少資源，選戰最後階段仍須加倍努力；吳訓孝也盤點自己的十大政見，希望支持者能在投票日全力支持自己，以自身的法律專業以及5年的市政經驗投入地方服務。

針對三蘆地區，他提出十大政見，在「公設通檢」部分，希望透過回饋機制，讓尚未建設的空地、畸零地，可優先開闢做為臨時停車，也會要求市府在公共設施開發前先開放做公共停車場，另外像是民間都更獎勵捐地回饋時，將興建公園、停車設施、活動中心等與都更案合併處理，更有效率，也有效提升居住區機能。

至於幼童福利政策，吳訓孝則提出幼童急診補助，考量到每個縣市的財政預算，以新北來說在統籌分配款較為欠缺的狀況下，至少希望0-2歲的幼兒先有急診補助，讓這類的補助支出應有執行的可能性，且不至於造成過大的財政負擔；另外也希望活化閒置的校園空間，將這些受到少子化影響而閒置的教室轉型為公托公幼及日照中心

對於青年活動場地的擴充，吳訓孝則規劃未來將三重的青年創立坊與電競基地整併到第二行政中心，透過青年局規劃專屬的青年活動空間，除了包含現有的電競 和青年創業項目外，更可以提供學生畢業展覽、學校社團舉辦成果發展等活動，並提供青年活動競賽補助等。

他也提到地方勞檢專案強化，推動定時針對各行業類別強化勞動檢查，如現有的服務業勞檢專案、醫療勞動檢查專案外，增加勞檢員及專案項目等。

對於地方建設，吳訓孝未來也希望能力促各大建設能加速落成，像是三重第二行政中心、空軍一村BOT轉型、三重中正堂圖書館轉型為未來新世代圖書館、北蘆南兩側、「銀河灣」都市計畫通過以及蘆洲醫院設立。

吳訓孝強調，希望以透過「三蘆微笑」，包括新店十四張到「蘆北蘆南」為南北端點的3條微笑曲線，加上「三重第二行政中心」、板橋新板特區、新莊副都心的3個軸心，能讓三重蘆洲的全面系統性發展更好。