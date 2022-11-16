由徐子圭教授導覽。(屏科大提供)

研發作品成果發表，由徐子圭(右)與研發團隊共同展示。(屏科大提供)

研發團隊陳致頴(左)、徐子圭(中)、葉南慶榮獲美國達文西發明展金牌。(屏科大提供)

屏東科技大學攜手中研院與空軍航院，共同研發「AI即時氣象預報手提箱」，可將高時空解析度雷射式剖風儀觀測數據，透過資料同化法引入數值模式，應用於機場預報系統，可望大幅提升對流降雨量及風場預報，此項發明已榮獲2022美國達文西發明展金牌殊榮。

此項研發為屏科大與空軍氣象聯隊合作研究的「高時空解析度雷射式剖風儀資料同化預報系統研發以及應用」衍生產品，這套系統包含電腦運算主機硬體、數值天氣預報系統及各種資料處理展示介面。

同時運用空軍雷射式剖風儀觀測資料，透過新的資料同化系統實際應用，可以提升國軍對於中小尺度區域數值預報的能力，因研究績效卓越，同時榮獲「年度國防部優質計畫獎」。

屏科大智慧機電學程主任徐子圭表示，中央氣象局都是大尺度天氣預報，但是機場預報則需一至二小時更新，為中尺度預報。甚至發生戰爭時，砲兵在野戰當下要能預估30分鐘內的風場或是降雨，此為小尺度的預報。

以美國來說，龍捲風發生的頻率高必須以小尺度且較大的電腦運算量才能精準預測，而此系統開發成本低廉又具機動性，結合人工智慧與機械學習，可即時接收衛星及測站相關氣象資料，精準預估30分鐘內氣候變化，技術創新且實用。

徐子圭出生軍人世家，在空軍航院擔任教授直至上校軍階退伍，在航太領域上貢獻輝煌，被譽為「國軍發明王、空軍愛迪生」，至今已擁有45個專利，更帶領學生多次在國際發明大賽中獲獎，今年獲得美國達文西發明獎已是所得的第二座金牌。