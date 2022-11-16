鐵路地下化爭議延燒，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬團隊強調支持鐵路地下化立場從未改變。國民黨桃園市長候選人張善政競辦回應，鄭運鵬2016年選舉公報寫協助鐵路地下化，但他在2017年寫下「受夠百年建設」，兩個表態都是白紙黑字，但怕激怒桃園市長鄭文燦，刻意淡化當年發言，殊不知鄭文燦今發文「政客會變形」，不知鄭運鵬有沒有覺得很熟悉。

張善政競辦發言人曾俊豪指出，昨日政見發表結束，鄭運鵬秀出手版表示在2016年選舉公報寫有全力推動鐵路地下化，但在2017年的臉書上，又提到台灣軌道不要一直想做最貴的地下化，受夠了百年建設這種莫名其妙的理由，台北以外、路幅足夠的路線，其實可以考慮高架和路面形式。

曾俊豪表示，2016年的鄭運鵬力挺鐵路地下化，2017年7月去了趟日本，突對軌道建設改觀，便在臉書發文，用字遣詞直接打臉鄭文燦同年6月在前瞻基礎建設說明會提到的「鐵路地下化就是百年建設」。

曾俊豪說，鄭運鵬用2017年的貼文，否定自己2016年的政見，就像當年到對岸與3大國營電信商賺人民幣，被拆穿後就說是人生經歷，也因為這段經歷，才知道台灣在國際空間的不足，才會抗中保台，代表既然都是出國、都是人生經歷，沒道理遇到鄭文燦標準又轉彎。

曾俊豪強調，鄭運鵬從政以來遇到選舉就抹黑潑髒水，遇到事情就雙標，立場轉換的速度，比他從小看著打球長大的魔獸霍華德（Dwight Howard）的彈跳速度還快，這種雙標政治人物其實連要交棒的鄭文燦都受不了，今就在臉書發文稱「政客會變形，想逆轉凡走過必留下痕跡的鐵律」，曾也向鄭運鵬喊話「這段話聽到了嗎？」