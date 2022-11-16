海龍離岸風電計畫與東元(1504)今日在彰化縣彰濱工業區舉行陸域降壓站統包工程簽約暨祈福儀式，雙方合作涵蓋陸域降壓站及相關設備與陸纜建置，建置容量達1,044MW，將成為全台裝置容量最大的離岸風電陸域變電站。海龍風場可望於2025年第一季陸續併聯發電，正式商轉後將成為台灣最大單一離岸風電開發計畫，提供超過百萬家庭用電。

海龍2021年9月與東元簽署離岸風場陸域降壓站統包工程優先承攬協議，今日正式簽約，預計2024及2025年分別併網海龍2A風場（300MW）及海龍2B（512MW）與3號風場（744MW）。此項合作象徵海龍超額實踐國產化承諾，除原先肩負國產化義務的2A風場，也將與東元的統包工程範疇延伸至2B及3號風場，四台變壓器將全數在台灣生產製造。此外，變電站系統中包含高壓GIS（氣體絕緣開關設備）、配電盤、空調設備、柴油發電機等重型電氣設備，也將由經驗豐富的台灣廠商製造供應，充分符合設備國產化的目標。

東元智慧能源事業群總經理張松鑌表示：「離岸風電強調高規格工安和工程品質，缺一不可，東元將採用符合環保規定施工機具，並隨時監控施工空氣品質和噪音。東元已累積約2GW離岸風電陸上變電站統包工程合約，今年更將爭取第三階段海上變電站相關工程、及儲能系統等再生能源工程商機，要為台灣離岸風電在地化，紮下穩固基礎，進而結合國際夥伴打入亞太風電市場。

海龍計畫由加拿大北陸能源、新加坡玉山能源及日本三井物產聯合開發，風場總裝置容量達1,044MW，正式商轉後將成為台灣史上最大單一風場。海龍落實離岸風電國產化承諾，透過與在地供應商緊密的合作關係，提供本土供應商參與離岸風電建設的機會。