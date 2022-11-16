印尼蘇門答臘規模6地震 震源深度10公里 15:322022/11/16 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 印尼蘇門答臘島西南方今天發生規模6地震。(示意圖/shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐洲地中海地震中心（EMSC）表示，印尼蘇門答臘島西南方今天發生規模6地震。 EMSC表示，這起地震震源深度10公里。 9：09台東規模4.5地震 最大震度3級 8縣市有感 尼泊爾6.6強震 已知至少6人喪命 尼泊爾發生5.4地震 鄰國印度也有感 #印尼蘇門答臘 #震源深度 #10公里 #EMSC #地震 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台東規模5.0地震「土石坍方、地板驚現大裂縫」居民嚇到不敢睡 20:582022/10/31 生活 又是台東！20：36地牛翻身規模4.4地震 7縣市有感 20:422022/11/15 生活 臺東縣近海芮氏規模3.7地震 最大震度臺東縣3級 05:292022/11/09 生活 大陸央行副行長范一飛落馬 恐掀支付業新一輪地震 11:292022/11/06 兩岸 人行副行長范一飛落馬 市場憂心支付業大地震 04:102022/11/07 產業財經 晃！半個台灣有感 外海規模5.3地震 台東震度4級 09:552022/11/13 生活 19：53台灣東南海域規模4.9地震 最大震度3級 19:592022/11/15 生活 義大利中部發生規模5.6 地震 搖晃傳到羅馬 19:332022/11/09 國際 太平洋島國規模7.3強震 當局發布海嘯警報居民急撤離 20:382022/11/11 國際 16：30東部海域規模5.7地震 台北人嚇：上下搖 16:402022/11/01 生活 崙天、高寮大橋地震倒塌 溪底便道將施工暫供通行 10:072022/11/12 生活 地震釀災！台東農會天花板整片掉落 員工驚：像轟炸 09:372022/11/01 生活 地震釀災！東河鄉校舍受損 台東縣府啟動校園勘災協助 17:352022/11/01 生活 花蓮深夜地震規模3.9 最大震度3級 03:262022/11/03 生活 尼泊爾西部遭5.6地震侵襲 鄰國印度也感受到震動 10:372022/11/09 國際 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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