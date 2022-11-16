後疫情時代，香氛為人們帶來心靈療癒上的滿足，加上耶誕季節佳節將至，業者紛紛推出適合感受歡欣氣息、整頓心靈的香氛商品。

時尚居家選品SHANG XIA上下為迎接繽紛的耶誕佳節，推出「平衡之境天然精油香氛禮盒」，系列共有六種香氣，以梅、蘭、竹、菊、果、木為香氛命名，以獨特的香氛概念與造型，帶來風格獨具的東方氣息。

香氛主要成分萃取法國南部天然植物精油，注入梅蘭竹菊「四君子」與大自然四季更迭的寓意，融合出感受和諧間的梅­、寧靜而放鬆助眠的蘭、舒暢呼吸而豐沛能量的竹、解開抑鬱心情而獲得歡欣愉悅的菊、迎接豐沛收穫的果，以及擁抱幸福、靜心而致遠的木。

香氛本體設計融合精湛工藝和藝術美感，以通透的瓶身裝貯精油，搭配代表六種香氣意象的多彩圓球瓶口，帶來華麗多元感受，也可持續緩釋精油香氣，彰顯獨特生活品味。

禮盒包裝設計採用獨特的三角平衡結構，搭配上暈染色彩，呈現浪漫法式風情與東方柔美優雅結合，無論概念、視覺、嗅覺品味皆獨一無二，更增添歡欣節日的時尚質感氛圍。

SHANG XIA上下的平衡之境天然精油香氛色彩豐富、設計大方，增添佳節歡愉氣息。（SHANG XIA上下提供）

SHANG XIA上下的平衡之境天然精油香氛融合了天然四季寓意。（SHANG XIA上下提供）