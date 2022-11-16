TWICE台灣成員周子瑜13歲時前往韓國參加甄選後，正式成為JYP娛樂公司練習生，經過3年的練習生生涯後出道，人氣超高的周子瑜，不僅舞技精湛，還曾登上全球百大美女冠軍，很多人夢想成為「周子瑜接班人」，卻不知道如何開始，現在機會來了！2022第一屆全國「萬中選一」韓國練習生徵選台灣站，於北中南各校園熱烈展開，與韓國娛樂圈有深厚人脈關係的「好的媒體國際有限公司」創辦人謝穎與韓國A-Root academy學院代表安雲集於11月15日選出101位優勝者，這些未來的明日之星除了可以獲得來台開唱的李成種見面會門票之外，未來也將有機會赴韓接受完整的練習生培訓。

「萬中選一」韓國練習生徵選台灣站，是由好的媒體國際有限公司明星學院、以及韓國明星培訓機構Stargate、 A-root共同舉辦，宗旨是將韓國影視流行文化、娛樂製程技術、演藝培訓練習生制度100％移植台灣，協助台灣對演藝事業有潜力的年輕人與K-POP接軌走向國際，這也是有「韓流教母」封號的「好的媒體國際有限公司」創辦人謝穎成立好的媒體明星學院的初衷，就是希望能與韓方共同打造全新的影視娛樂新紀元，「韓國能，台灣也能！」

韓流教母」謝穎主辦「萬中選一」，希望讓台灣年輕人有更多展現自我的舞台。(好的媒體提供)

謝穎這段時間帶領著團隊在北中南各大校園進行初步海選，並透過中華民國動態藝術街舞運動總會聯合發起，與國內表演藝術科系之高中職、大專院校等包含育達高職、南強工商、能仁家商、醒吾科大、青年高中、東吳高職、泰北高中等，共同協助國內熱愛K-POP流行舞蹈、音樂、戲劇，夢想成為下一個周子瑜的年輕朋友，能有機會與韓國大型演藝集團接軌，拓展舞臺打開國際視野。

11月5日在台北舉行海選，11月15日在台中舉行的總決選，韓國A-Root academy代表安雲集特地由韓國來台出席，A-RooT是韓國頂尖音樂綜合學院，長期致力於培養放送、文化內容產業的核心人才。如女團Apink鄭恩地、Rainbow盧乙、趙賢榮、吳丞芽、高佑麗、BADKIZ、Vetty L、 Stellar利瑟、JoA、BU及 男團HALO Dino、 Onecase燦碩等眾多當紅的歌手都曾接受A-RooT培訓。安代表親自來台也顯示韓方對於「萬中選一」活動的高度重視。

「萬中選一」在各校園引起熱烈迴響，青年高中和東吳高職學生表現搶眼。(好的媒體提供)

另外，共同參與主辦的韓國Stargate成立於2000年9月，至今20年間為韓國各大娛樂公司超過400位演員進行表演教育，是韓國最高品質的演員培養教育中心，該學院培養了眾多優秀的人才，如裴勇俊、蘇志燮、宋仲基、金賢重、李敏鎬、池城等200多位演藝人員。

在台中的這場總決選，各校的學生卯足全力展現自己在歌唱和舞蹈方面的才華， 主辦單位最後選出101位優勝者，就是以韓國人氣選秀節目「PRODUCE 101」以101名來自不同經紀公司的練習生作為主角的概念。也希望台灣年輕人從此能有更多與世界舞台接軌的機會。同時，因為李成種來台見面會也是由好的媒體主辦，11月18日(週五)晚上七點三十分在新北市新莊宏匯廣場舉行。而透過企業界贊助送給優勝者門票，讓他們直接體驗韓國偶像舞台魅力，吸取經驗。

除了韓國兩大頂流學院加持，「萬中選一」韓國練習生徵選台灣站，是由好的媒體國際有限公司明星學院、韓國HAO Media.主辦；中華民國動態藝術街舞運動總會、台北市動態藝術嘻哈文化業職業工會、北極星動態藝術國際事業有限公司、財團法人中華視聽傳播基金會、元神極限運動整合行銷有限公司，微資有限公司負責協辦。