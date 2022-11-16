八月堂邀請法國 M.O.F主廚現場示範新品可頌，為高品質掛保證。（八月堂提供）

疫情迎來曙光，在各國邊境陸續開放後，八月堂搶先邀請來自法國 MDLE 主廚團隊至台灣，共同發表2023年度聖誕系列新品。品牌也與三麗鷗合作，凡於全台門市不限金額消費，即可加價299元換購聯名酷冰杯，25日起加119元可換購聯名手提袋。

M.O.F 的法文是 Meilleur Ouvrier de France，意即法國最佳工藝師，八月堂與法國 MDLE 團隊即起開賣三款聖誕新品，分別是「星夜聖誕可頌塔」、「聖誕綠可頌捲」以及 「黑／白聖誕頌禮盒」，其中「聖誕綠可頌」其經典的紅綠搭配讓聖誕節氣氛更顯濃厚；「星夜聖誕可頌塔」酥脆可頌塔灌入香濃滑順卡士達，撒上雪花片片黑巧克力，再以紅莓果乾點綴；另兩款充滿聖誕節氣氛「黑／白聖誕頌禮盒」，獨家特製 70％巧克力結合日式卡士達的「黑聖誕頌禮盒」與法國天然鮮奶油與卡士達完美結合的「白聖誕頌禮盒」，外皮酥脆內裡鬆軟的可頌，兼具好吃與美拍的特色。

八月堂董事長劉佳雯也於聖誕節前夕再次響應耶誕送暖活動，捐出100盒六入可頌禮盒予中華育幼機構兒童關懷協會，希望讓失家兒們能渡過一個暖心的聖誕節，另劉佳雯為了響應並支持失家兒，加碼捐88888 元現金，希望盡一己之力幫助失家兒渡過難關。