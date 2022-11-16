選舉倒數10天，新北市長侯友宜今到瑞芳、金山、萬里掃街拜票，並到金山信仰中心慈護宮、廣安宮參拜，3區里長幾乎全員到齊力挺，雖然飄著雨，沿路許多鄉親更是熱情高呼凍蒜。侯友宜表示，這三天已完整走遍新北市海岸線十區，感謝所有鄉親的支持，自己將不負所托，繼續努力拚市政。

侯友宜選舉辦公室指出，市府這些年於瑞芳、金山、萬里等地區投入相當多的心力，除公托、共融性公園、日照中心外，也推動里里有銀髮俱樂部，讓市民不分年齡層都可以獲得妥善的照顧。在觀光建設上，也規畫了金山中角灣衝浪基地、中山溫泉公園、萬里漁夫市集，並結合在地農漁產品的行銷，帶動整個地區的發展。

侯友宜昨一早先至瑞芳第一市場及中正路市長與鄉親相見歡，一下車便展現超高人氣，許多鄉親除高呼凍蒜外更興奮爭相與市長合影，沿路許多市場攤販也熱邀請侯在攤位簽名。

侯友宜隨後到金山慈護宮參拜媽祖，廟埕前已早早擠滿人潮歡迎侯的到來。金山慈護宮董事長游忠義細數這些年在金山的建設，包括金山立體停車場興建、金山第一市場改建，呼籲在場所有鄉親絕對要團結，讓侯友宜的票越開越高。

之後在新北市議員白珮茹、廖先翔，及全金山15位里長的陪同下，於金山老街徒步掃街，雖然飄著雨，但沿路的店家、鄉親、遊客滿熱情不減。途中知名老店阿玉蔴粩的創始人阿玉阿嬤更準備一大盤果凍，象徵祝福侯友宜高票凍蒜。

最後一站侯來到龜吼漁港，受到許多攤商與民眾歡迎，顧不得眼前美味的螃蟹，紛紛與侯市長比起「2」的勝利手勢一起合照，還有攤商特地準備蔥蒜，預祝侯市長1126高票當選。

侯友宜在14、15、16三日已走遍北海岸與東北角的八里、淡水、三芝、石門、金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮等十區，也利用機會向市民報告這些年市府在這裡的建設，及未來對北海岸的願景，自己將與市議員、所有里長一起繼續打拚，為北海岸打造更亮眼的前景。