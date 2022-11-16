新北市長選前之夜場地爭議持續，民進黨新北市長候選人林佳龍競選辦公室今舉辦記者會，「請問侯市府，新府路、新站路給借嗎？」發言人何博文表示，在新北市長侯友宜的行政獨裁以及各種打壓下，競辦仍舊希望可以有雙贏的解決辦法，因此昨已發文給板橋區公所申請新站路與新府路，同時今天上午也請專人送件到區公所，希望透過這樣的解決方案，讓雙方造勢活動都能順利進行。

對此，板橋區公所主秘林今權表示，今天有收到申請文件，會再評估並與警察局、交通局進行現場會勘，一切依程序辦理。

何博文說，競辦希望不要造成任何可能的衝突，又可以讓雙方達到圓滿的結果，所以我們想到替代方案，既然市府原先不讓借區運路，我們只好改借旁邊的新站路跟新府路，並研商更好的疏散方案，昨天已正式發文給板橋區公所，希望能借到新府路與新站路的路權。

何博文並大酸謝謝侯陣營昨天提供土城、泰山體育場等地點指定我們要去辦選前之夜，他基於投桃報李，也慎重建議侯友宜可以到五股圾圾山、新泰塭仔圳舉辦選前之夜，順道宣揚改變的勇氣。

林佳龍競選辦公室政策執行長王義川則說，民進黨的群眾跟國民黨不同，希望兩邊選前之夜進出走不同路，辦在不同地點，競辦想到的替代方案就是改借新站路與新府路，跟侯友宜的選前之夜沒在同一條動線上，請侯市府高抬貴手，讓兩邊群眾能有各自活動舞台，開心舉辦這場民主嘉年華。