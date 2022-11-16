過往冬季期間雲林縣時常受濁水溪揚塵所苦，但縣長張麗善昨（15）日發文提到，家住鄰近濁水溪地區的鄉親告訴她，揚塵的問題已有減少，同時雲林空氣品質的改善更受到環保署認證，已連續兩年在「空氣品質維護及改善工作績效評比」拿下全國特優。

張麗善指出，濁水溪揚塵造成的空氣污染長期困擾沿岸鄉親，因此在她上任的第二天，就馬上與水利署第四河川局局長李友平商討研議，經過這幾年的努力，「河川揚塵事件日」從106年的59天減少至今年的2天，相關的監測數值上也能看到顯著改善。

張麗善說明，這三年多來，縣府嘗試多種方法，針對不同河道特性採用水覆蓋、綠覆蓋、鑿井灑水及稻草覆蓋等綜合治理方式；使用兩千多公噸文蛤殼、牡蠣殼與馬鞍藤進行定砂計畫，同時廣植防風林、設置防塵網；並且透過監測及監視隨時掌握空氣品質和揚塵變化，即時啟動預警系統通知村里、學校及相關單位採取預防措施、強化居民做好自我防護工作。

而除了揚塵治理，張麗善也提到雲林縣府持續推動其他改善空汙政策，如導入GoShare、補助汰換工業區燃油鍋爐、使用低污染燃料、補助汰舊老舊車輛等，更透過科技執法，成立「環境品質監督小組」，不定期、無預警針對縣內工廠進行稽查，展現維護縣內環境品質的決心，讓鄉親們能夠吸到一口乾淨的空氣。

最後張麗善表示，空氣汙染的整治沒有終點，也絕不能自滿，因為民眾的感受才是最重要的；她也特別感謝這一路走來，企業和鄉親共同配合及落實各項管制策略，才得以讓雲林空氣品質持續改善，「未來我們繼續努力，留給下一代更友善的環境」。