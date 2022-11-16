環團空汙減碳擂台，民進黨雲林縣長候選人劉建國（右四）加碼提出減碳白皮書。（劉建國競選總部提供／張朝欣雲林傳真）

環團16日在雲林縣舉辦空汙減碳擂台，邀3名雲林縣長候選人以及議員到場，接受環團挑戰與檢視，現場有民進黨雲林縣長候選人劉建國、無黨籍縣長候選人林佳瑜、民進黨議員候選人出席，國民黨雲林縣長候選人張麗善未到場。

劉建國當場簽署環團提出的7大空汙減碳承諾書，更加碼提出「減碳政策白皮書」，承諾要把雲林帶向更好的方向。他表示，自己長期與環保團體站在一起，一起努力為台灣的空氣汙染防制做了非常多的事情，這些環團都是他非常敬重的夥伴，而且他們提出的數據都真的足以讓執政者作為最好根據。

劉建國提到，過去他在立法院時，不僅推動2018年空汙法大修，同時把全台灣唯一1張在六輕手上的石油焦許可證給禁掉了，另外也達成濁水溪揚塵治理，同時在老舊柴油車汰舊時，更為車主發聲，協調環保署提出相關補助配套，淘汰6萬多台老舊柴油車，削減的空汙量相當於56.2座單一燃煤機組1年排放量。

劉建國認為，環團的訴求他覺得非常有道理，他們這樣1個具體的要求，未來執政的人還是所有的從政者，都必須要面對到空氣汙染防制，並且要有具體的貢獻跟作為。

劉建國不僅現場簽署環團承諾書，更在現場提出「減碳白皮書」，共有5大項減碳目標，分別是「鎖定目標」：台塑承諾2050年要達成碳中和目標，並提出以2007年排放量為基準，2025年要相較2007年削減22％，2030年要削減28％，若由他執政，透過縣府資源、中央補助，與六輕共同努力，2025削減25％，2030年要削減30％。

「精準減碳」：配合經濟部政策，雲林積極推動「先大後小、以大帶小」的淨零轉型推動模式。從雲林縣內大型汙染業者下手，不僅結合中央地方資源來協助六輕削減排放量，只要是雲林縣內，大型業者願意來做，我們都結合中央與地方資源，全力給予協助。

「在地能源」：雲林縣農業產值為全台第1，因此全力推廣如畜牧場設置沼氣發電及再利用設備。而像稻稈、竹子、廢木等廢棄資材，則轉換成生質能源推廣使用，讓雲林的農業也變成一種能源。

「綠色運具」：雲林縣目前只有12台電動公車，這個比例與雲林鄉親的期待差距非常大，我們來推動雲林電動公車2025年要有25台電動公車，同時針對雲林縣內校園周邊推動低排放區，限制汙染車輛進入，優先規畫電動公車行駛路線。

「永續綠能」：針對台西綠能園區，我們要努力的加速推動，不僅是蘇貞昌院長8月15日宣布的「電漁共生計畫」，我們更要把過去有意投資台西綠能的日商找回來，創造1個「台西國際綠能園區」。

「台灣健康空氣行動聯盟」楊澤民博士表示，站在雲林縣政府前，想要競選雲林縣長的候選人們，可以說出願意為雲林做什麼，對在地鄉親或是關心雲林的朋友們說明清楚。

楊澤民指出，若PM2.5以15微克立方公尺來計算，斗六市今年就有5個月是不好的，這樣的短期暴露，對人民健康是有危害的，不僅PM2.5，就連臭氧的標準，也都是有4個月超標，不僅超過世衛標準，也超過國內標準。

「六輕汙染傷害聯合求償自救會」會長黃源河教授表示，感謝很多候選人重視並出席，雲林縣民要張開眼睛，展開感官，感覺你的空氣過去怎麼樣，將來怎麼樣，為了自己家庭與子孫後代，用選票來表達意見，要看看哪些政治人物只是在看風向，現在還不知道雲林人的痛。