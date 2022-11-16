國民黨新竹市長候選人林耕仁今（16）日北上召開「新竹市政揭弊三部曲之二」記者會，痛批前市長林智堅、民進黨市長候選人沈慧虹是「烙跑二人組」，長期以來以增加預算方式規避議會監督，如新竹棒球場3.5億追加到12億、新竹大車站從50億增加到104億等。林痛批「民進黨根本對不起新竹市民！」更強調若他成為市長，必會重新檢視各種華而不實的規劃，絕不讓不負責任的政客，造成新竹無法挽回的結果。

林耕仁今日在臉書發文表示，他再度北上與國民黨立委鄭正鈐、曾銘宗、李德維、市議員黃美慧、陳慶齡，召開「新竹市政揭弊三部曲之二」記者會，針對預算三級跳的新竹大車站進行弊端揭露。

林耕仁抨擊，林智堅、沈慧虹「烙跑二人組」，長期以來以增加預算方式規避議會監督，如新竹棒球場3.5億追加到12億，還有新竹大車站從50億增加到104億。如此重大的工程，每每預算三級跳，難道是把市民當塑膠，根本是浪費市民血汗錢。

針對新竹大車站，林耕仁指出，這就是最貴又譁眾取寵的計畫，蓋一個巨大的「人行天橋」，實際上對改善汽機車交通根本沒有什麼助益；況且，現有的月台和地下連通道已經具有這種行人通行的功能，並不會因為新竹大車站，而產生新的效益。

林耕仁喊話，若由他當市長，上任之後就會停止新竹大車站的計畫，並重新檢視這個華而不實的規劃、檢討預算三級跳的問題，留給新竹市前後站縫合的機會，絕對不要讓不負責任的政客，因為不專業的規劃，造成無法挽回的結果。