中信啦啦隊女神峮峮(吳函峮)外型可愛、身材有料，2017年在球場活力四射的應援影片，不僅讓她有國民女友的封號，甚至被日媒譽為「台灣第一啦啦隊美少女」，IG累積超過89萬粉絲。近來她手拿復古底片相機，和同隊女神晴兒在浴室拍照，超清涼低胸裝的性感模樣，釣出大批日本粉絲，興奮直喊：「峮峮好卡哇伊！」。

峮峮日前才因祝福女星大元33歲生日，在IG限動放上8年前幫對方慶生的舊照，圓滾滾的眼睛充滿元氣，即使是素顏狀態，肌膚仍然吹彈可破，掀起網友關注。15日峮峮又放上和同隊閨蜜晴兒的合照，可見手裡拿著底片相機，穿著超細肩帶低胸格紋洋裝，藏不住性感圓弧以及深邃事業線，胸部下方還開出一個洞小露性感，一旁的晴兒則穿大紅色連身洋裝，豐滿上圍就要呼之欲出，還無法藏住纖細婀娜的腰身，托腮嘟嘴的擺拍樣貌也很有魅力。

峮峮拿底片相機拍下和隊友晴兒在浴室的合照。(圖/峮峮 IG)

峮峮PO文也放上個人獨照，可愛魅力圈粉無數。(圖/峮峮 IG)

除了這張和姊妹的合照外，峮峮還放上迸發可愛魅力的獨照，她穿著同一件格紋低胸裝露出一抹甜美燦笑，近拍後可清晰看見優美直角肩和美人鎖骨，略微側身的坐姿非常嫵媚，而另一張走到戶外小路的照片，穿著菱形格紋短版上衣搭配牛仔短裙，纖細蠻腰和美腿全都放送，一側過身後，也完美呈現凹凸有致的雪白曲線，讓她性感大加分。

峮峮笑著對這些美照解釋道：「四月時的我們，居然過了半年多才去洗照片，佩服我自己」，還不忘對粉絲發送兩顆愛心，一番話引起好友及粉絲討論，像一起拍照的好朋友晴兒就笑說：「來，快十二月了」，隊友畇二也笑喊：「照片有溫度」，一向支持她的粉絲則猛誇道：「美呆啦，喜歡」、「Ｘ！真的很正欸」、「底片感就是讚」，還神出日本粉絲誇獎：「峮峮好可愛～」、「青春無敵！」、「我都好喜歡」。