苗栗地檢署16日指出，苗栗縣陳姓男子涉嫌以免費餐會招待新住民，為縣議員第5選區某候選人賄選，15日將陳查緝到案，經複訊後諭知陳男5萬元交保。另，後龍鎮黃姓里長候選人與2名樁腳，涉嫌以1000元現金賄選，黃被檢察官聲請羈押，2名樁腳則分別6萬元、8萬元交保。

苗栗地檢署檢察官黃智勇，指揮法務部調查局苗栗縣調查站、苗栗縣頭份警分局、刑事警察局偵查第4大隊第3隊、內政部移民署中區事務大隊等，偵辦陳男涉嫌在頭份市，以提供新住民免費餐會方式，為縣議員第5選區某候選人賄選。

專案小組15日持搜索票兵分多路發動搜索，並傳喚陳姓男子及收受賄賂的相關選民共11人到案。檢察官訊問後，認為陳男涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪嫌，諭知5萬元交保。

另案，則是苗栗地檢署檢察官張文傑指揮苗栗縣警察局刑事警察大隊、竹南警分局，偵辦後龍鎮黃姓里長候選人以每票1000元現金賄選。專案小組經蒐證後，15日發動搜索及傳喚黃姓候選人及收受賄賂選民共18人到案，並查扣賄選款項4萬6550元。

檢察官複訊後，認為黃姓候選人涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪之犯罪嫌疑重大，且有串證之虞，向苗栗地方法院聲請羈押禁見。

苗栗地檢署重申，舉凡提供金錢、禮品、餐宴等利益予選民以為投票之對價者，均屬賄選行為，請勿以身試法。檢方對於所有檢舉賄選案件均有嚴謹之保密措施，請民眾勇於檢舉不法（檢舉專線：0800-024099按4），共同為乾淨選舉努力。